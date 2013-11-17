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برادلي: لابد أن يفوز الفريق الذي يضم أبو تريكة

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برادلي: لابد أن يفوز الفريق الذي يضم أبو تريكة برادلي: لابد أن يفوز الفريق الذي يضم أبو تريكة

أشاد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب بلاعبه محمد أبو تريكة قبل مواجهة غانا في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

أبو تريكة قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه قبل مواجهة غانا يوم الثلاثاء، والتي يسعى فيها الفراعنة لتعويض خسارة كوماسي بنتيجة 6-1.

وكان أبو تريكة الذي سجل هدف الفراعنة الوحيد في مباراة الذهاب أعلن نيته اعتزال كرة القدم بعد المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب ديسمبر المقبل.

وقال برادلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من يمتلك أبو تريكة لابد أن يفوز، فالفريق الذي يضمه لا يمكن أن يخسر".

وتابع "أبو تريكة لاعب قلما يتكرر، ووجوده يصنع الفارق دائما فهو لاعب كبير ومهم".

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