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حجز سائق وعاطل لاتهامهما بالتعدي على مندوب شرطة بالقليوبية

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حجز سائق وعاطل لاتهامهما بالتعدي على مندوب شرطة بالقليوبية حجز سائق وعاطل لاتهامهما بالتعدي على مندوب شرطة بالقليوبية

أمر مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحجز “سائق ” و”عاطل” متهمين بالتعدي بالضرب على مندوب شرطة ومحاولة تهريب والدتهما المحكوم عليها في قضية تبديد بقسم أول شبرا الخيمة .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة يفيد أنه أثناء عرض المتهمة “صباح ع” 62 سنة ربة منزل المحبوسة على ذمة أحد القضايا والمحكوم عليها فيها حضوريا بالحبس شهر وصدور قرار النيابة بحجزها لصباح اليوم التالي ، إلا أن القوة المكلفة بالحراسة فوجئت بقيام أبنائها كل من ” محمود م” 33 سنة سائق السابق اتهامه في قضية  سرقة و” محمد م” 25 سنة عاطل بإثارة حالة من الصياح والهياج لمحاولة تهريب والدتهما المحكوم عليها وتعديا على مندوب الشرطة ” الشحات السيد الشحات ” 30 سنة من قوة قسم ترحيلات شبرا الخيمة والمعين خدمة تأمين مبنى المحكمة بالضرب وإصابته بحالة إغماء إلا ان محاولتهما باءت بالفشل ولم يتمكنا من تهريبها .

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