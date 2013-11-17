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وزير المالية يلقى غدا كلمة عن “الاقتصاد المصري في زمن التحول” بفرنسا

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وزير المالية يلقى غدا كلمة عن “الاقتصاد المصري في زمن التحول” بفرنسا وزير المالية يلقى غدا كلمة عن “الاقتصاد المصري في زمن التحول” بفرنسا

الدكتور أحمد جلال وزير المالية

يشارك الدكتور أحمد جلال وزير المالية غدا الاثنين في افتتاح الاجتماع السنوى لمركز التكامل المتوسطى والذي تستضيفه مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا ، حيث من المقرر ان يلقي الكلمة الرئيسية لجلسة الافتتاح بعنوان الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية ايضا نائب رئيس البنك الدولى ووزير مالية لبنان ووزير الدولة التونسى، كما يشارك في الاجتماعات العديد من كبار مسئولي دول جنوب وشمال المتوسط الي جانب كبار مسئولي المؤسسات والجهات المانحة، مثل بنك الاستثمار الاوروبى وهيئتي التنمية الفرنسية والألمانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وفي اطار جهود المصرية لتعزيز التعاون مع دول المتوسط يعقد وزير المالية سلسلة من لقاءات العمل مع عدد من الوزراء بدول المتوسط المشاركين بالاجتماع الي جانب كبار مسئولي المؤسسات والجهات المانحة.

ويهدف مركز التكامل المتوسطى الذى تم إنشاؤه عام 2009 إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على عدة مستويات سواء على مستوى صانعى القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية ، فى إطار التحول الديمقراطي الذى تشهده دول المنطقة.

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أونا

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