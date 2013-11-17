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النوم الكافى يحمى طلاب الثانوى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

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النوم الكافى يحمى طلاب الثانوى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا النوم الكافى يحمى طلاب الثانوى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

لا يخفى على أحد الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم، وعدم الحصول على القدر الكافى منه، خاصة على المدى البعيد، حيث يرفع ذلك خطر الإصابة بفرط الوزن والسمنة، وقد يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالاكتئاب، ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستوى الكولسترول.

فيما ركز الباحثون بمستشفى برادلى فى الولايات المتحدة الأمريكية على تناول الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم على المدى القصير، وتأثيرها على المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية بشكل خاص، حيث كشفت النتائج أن الحصول على القدر الكافى من الراحة والنوم لساعات طويلة يقلل فرص إصابة الطلاب بالأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد والأنفلونزا والالتهابات المعوية، كما ساهم ذلك فى تقليل معدلات الغياب من المدارس، خاصة بين الذكور.

وأضاف الباحثون، أن الرسالة المهمة التى يودون إيصالها إلى الطلاب من خلال هذه الدراسة هى "احصل على قدر كاف من النوم، وبشكل منتظم، لتقلل فرص إصابتك بالأمراض الشائعة".

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Sleep Research"، وذلك بالنسخة المطبوعة منها الصادرة فى شهر نوفمبر الجارى.

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