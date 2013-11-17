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6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس"
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة"
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية''
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الاثنين 03 أبريل 2017 03:07 مساءً
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
البوم الصور
بالصور....ميريام فارس تلهب الدنيا رقصا و غنائا لكأس العالم تحت سفح الهرم
البوم الصور
الأحد 17 نوفمبر 2013 04:06 مساءً
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بديع النصاري
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