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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الاعتداءات على الصحفيين الليبيين

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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الاعتداءات على الصحفيين الليبيين الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الاعتداءات على الصحفيين الليبيين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الاعتداءات التى وقعت على الصحفيين الليبيين خلال المظاهرة السلمية يوم 15 نوفمبر الجارى فى طرابلس التى قاموا بها من أجل مطالب شرعية لبناء دولة القانون والديمقراطية، ونتج عن هذه الاعتداءات استشهاد الإعلامى صالح عياد مصور وكالة أنباء فساطو، وكذلك الاعتداء بالضرب والحجز لبعض الصحفيين والإعلاميين الليبيين ومن بينهم طارق الهونى المدير التنفيذى لقناة ليبيا الوطنية والصحفى عصام الزبير والصحفى عبد المنعم المريمي.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب فى بيان له "اليوم" كل المنظمات الحقوقية والإعلامية العالمية بإدانة هذه الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين الليبيين واعتبارها عملا إجراميا وإرهابيا يشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة، ويطالب السلطات الليبية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية الصحفيين والإعلاميين الليبيين أثناء قيامهم بمظاهرات سلمية من أجل القضايا الوطنية والقومية أو المطالبة بحقوقهم ، حيث إن هذه الاعتداءات تتنافى مع حرية الرأى والتعبير وكافة القوانين الدولية.
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