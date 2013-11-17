"طيران الإمارات" يتعاقد على 150 طائرة بتكلفة 99 مليار دولار

أعلن طيران الإمارات عن أكبر طلبية طائرات فى تاريخ الطيران المدنى، حيث قام بطلب 150 طائرة بوينج 777X، منها 35 طائرة بوينج 777-8X، و115 طائرة بوينج 777-9X، بالإضافة إلى حقوق شراء 50 طائرة أخرى من الطراز ذاته. وكذلك طلب 50 طائرة إيرباص A380 إضافية.

> وتبلغ قيمة الطلبيتين الجديدتين من بوينج وإيرباص، من دون حقوق الشراء، 365 مليار درهم (99 مليار دولار) شاملة 300 محرك GE-X من جنرال إلكتريك، وتعد هاتان الطلبيتان مجتمعتان الأكبر على الإطلاق فى تاريخ صناعة الطيران المدنى، والأكبر فى سجل صفقات طيران الإمارات.

> وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وقع الاتفاقيتين بشأن هاتين الطلبيتين فى معرض دبى الدولى للطيران اليوم، أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذى لطيران الإمارات والمجموعة، وجيم ماكنيرنى، رئيس مجلس إدارة بوينج ورئيسها التنفيذى، وفابريس بريجيه رئيس إبرباص وعضو مجلس إدارتها المنتدب.

> وقال آل مكتوم فى بيان صحفى صادر اليوم الأحد، إن النقل الجوى يشكل عاملاً مساعداً للتجارة العالمية، أن الطلب على الخدمات الجوية سوف يستمر فى النمو عبر العالم، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى استلام الطلبية عام 2020، إلى عام 2025 وما بعده، حيث يتم تحديث الأسطول ببعضها واستخدم الباقى لتوسعات مستقبلية.

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