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من هي أجمل من ارتدت اللون البنيّ من بين نجمات هوليوود؟

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من هي أجمل من ارتدت اللون البنيّ من بين نجمات هوليوود؟ من هي أجمل من ارتدت اللون البنيّ من بين نجمات هوليوود؟

اللون البنيّ من الألوان التي تضفي فخامة وأناقة لإطلالة السيِّدة التي ترتديه، ويبدو أنَّه من الألوان المفضَّلة لدى العديد من نجمات هوليوود اللواتي اخترنه لإطلالاتهنَّ في مختلف احتفالات السجَّادة الحمراء.

ومع تعدد درجات اللون البنيّ، اختلفت الطَّرق لارتدائه، ولتحصلي على إطلالة أنيقة ومتألِّقة كإطلالات السجَّادة الحمراء، ننصحكِ بتنسيق هذا اللون مع إكسسوارات بألوان الميتاليك اللماعة كالنحاسيّ أو الذهبيّ، كما يمكنكِ تنسيقه مع حذاء بلون لحميّ محايد أو مع اللون الأسود كما فعلت جميلة هوليوود Amy Adams والممثِّلة الجميلة Olga Kurylenko.

 ولتحصلي على لوك أنيق وإطلالة عصريَّة متجددة، يمكنكِ ارتداء هذا اللون مع أحد الألوان الصيفيَّة المشرقة كالأصفر كما في إطلالة Andrea Riseborough. 

من برأيكِ كانت أجمل من ارتدت اللون البنيّ من بين النجمات في الصُّور أعلاه؟

 

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