وزير النقل: تعاون مشترك بمجال السكك الحديدية بين مصر والمجر

التقى الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل بالسيد بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة .

وأشار الدكتور الدميري إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا ومستمرًا مع بعض الشركات المجرية خاصة في مجال السكك الحديدية ، حيث يتم تصنيع “بواجي جانز ” للعربات داخل مصر بالتعاون مع شركة “سيماف” . مضيفًا أنه تم الاعتماد خلال فترات سابقة على قطارات من صنع الشركة المجرية وهو القطار الذي كان يطلق عليه في مصر القطار المجري .

وقد تم الإتفاق على إشتراك المجر مع الشركات المصرية وهيئة السكك الحديدية المصرية في إنتاج وتطوير هذه القطارات للوصول إلى شكل جديد للقطار المجري ليدخل الخدمة عام 2020 .

وأشار وزير النقل أن المباحثات تناولت إمكانية قيام الشركات المجرية بالتصنيع داخل مصر و الاعتماد على مكون محلي مصري لهذه المستلزمات ، على أن تعتمد الشركة في ذلك على إمكانيات هيئة السكك الحديدية متمثلة في الورش والبنية الأساسية المتوفرة في ورش أبو زعبل ، وتقوم الشركة بتغطية احتياجات سكك حديد مصر والتصدير أيضًا لدول إفريقيا والشرق الأوسط .

وأكد وزير النقل على أن الوزارة تحرص خلال المرحلة المقبلة على تحقيق التعاون مع دولة المجر والاستفادة من الخبرات الموجودة لديها في مجالات النقل المختلفة وتطبيق بعض هذه النظم و تنفيذ المناسب منها داخل جمهورية مصر العربية .

وقد تم الإتفاق على تبادل الزيارات بين الفنيين في كلا البلدين للتعاون في مجال زيادة عوامل الأمان واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان ورفع كفاءة الحركة على شبكة السكك الحديدية المصرية .