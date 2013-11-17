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وزير النقل: تعاون مشترك بمجال السكك الحديدية بين مصر والمجر

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وزير النقل: تعاون مشترك بمجال السكك الحديدية بين مصر والمجر وزير النقل: تعاون مشترك بمجال السكك الحديدية بين مصر والمجر

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل

التقى الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل بالسيد بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة .

وأشار الدكتور الدميري إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا ومستمرًا مع بعض الشركات المجرية خاصة في مجال السكك الحديدية ، حيث يتم تصنيع “بواجي جانز ” للعربات داخل بالتعاون مع شركة “سيماف” . مضيفًا أنه تم الاعتماد خلال فترات سابقة على قطارات من صنع الشركة المجرية وهو القطار الذي كان يطلق عليه في مصر القطار المجري .

وقد تم الإتفاق على إشتراك المجر مع الشركات المصرية وهيئة السكك الحديدية المصرية في إنتاج وتطوير هذه القطارات للوصول إلى شكل جديد للقطار المجري ليدخل الخدمة عام 2020 .

وأشار وزير النقل أن المباحثات تناولت إمكانية قيام الشركات المجرية بالتصنيع داخل مصر و الاعتماد على مكون محلي مصري لهذه المستلزمات ، على أن تعتمد الشركة في ذلك على إمكانيات هيئة السكك الحديدية متمثلة في الورش والبنية الأساسية المتوفرة في ورش أبو زعبل ، وتقوم الشركة بتغطية احتياجات سكك حديد مصر والتصدير أيضًا لدول إفريقيا والشرق الأوسط .

وأكد وزير النقل على أن الوزارة تحرص خلال المرحلة المقبلة على تحقيق التعاون مع دولة المجر والاستفادة من الخبرات الموجودة لديها في مجالات النقل المختلفة وتطبيق بعض هذه النظم و تنفيذ المناسب منها داخل جمهورية مصر العربية .

وقد تم الإتفاق على تبادل الزيارات بين الفنيين في كلا البلدين للتعاون في مجال زيادة عوامل الأمان واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان ورفع كفاءة الحركة على السكك الحديدية المصرية .

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