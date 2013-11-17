وزير الصناعة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما نشر حول وجود فساد في مزايدة الأرز

تقدم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ببلاغ للنائب العام اليوم الأحد لتحريك دعوي جنائية ضد ما نشرته إحدي الصحف بأن قرار الوزير الخاص بالإعلان عن مزايدة لتصدير الأرز تكشف عن الفساد في مصر وان هذه المزايدة أجريت خصيصاً لصالح أحد المصدرين غير المصريين .

وقال الوزير في بلاغه أن العبارات الواردة بعنوان الصحيفة في صفحتها الأولي تضمن وبشكل صريح قذف في حقه ، مطالباً بتطبيق نصوص المواد 302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات .

وأشار إلى أن ما نشر أمر عار من الصحة ولا توجد أي أدلة أو أسانيد تؤيده وهو الأمر الذي يسهم في إشاعة الفوضي ويحدث بلبلة لدي الرأي العام وأيضا يحدث خللا في آليات سوق أحد أهم السلع الأساسية للمواطن المصري وهو الأرز مما يؤثر سلباً علي منظومة الاقتصاد المصري .

وتضمن البلاغ في خاتمته أن هناك قصد الإساءه والتشهير والقذف والبلاغ الكاذب إلي جانب إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضه وهو ما يتطلب ضرورة تحريك دعوي جنائية ضد الجريدة ومحرر الخبر والمسئول جنائياً عن إرتكاب هذه الواقعة .