وزير الاستثمار ومحافظ الجيزة يدشنان أكبر مشروع سكنى وإدارى بالهرم

قام اليوم "الأحد" أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بوضع حجر أساس أكبر مجمع سكنى وخدمى بالجيزة على مساحة 13300 متر مربع بشارع الهرم مملوكة لوزارة الاستثمار، بعد قيام المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة التعدى الواقع عليها من قبل واضعى اليد عليها، وتبلغ القيمة السوقية للأرض 120 مليون جنيه.

وأكد صالح أن الأجهزة الحكومية قادرة على مواجهة محاولات إضعاف الدولة، مشيرًا إلى أن الاستقرار وتوافر عنصر الأمان هو أساس التنمية فى أى دولة، لافت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع العقارى بصفته قطار التنمية لقدرته على توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأضاف صالح أنه سيتم وضع تيسيرات كبيرة أمام المواطنين فى الدفع والتعاقد على الوحدات الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء بخلاف الفرص التى سيوفرها المركز التجارى والخدمى والنواحى الأمنية، كما يستوعب المشروع 200 وحدة سكنية بخلاف المحلات التجارية والإدارية والأماكن الترفيهية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق 24 شهرًا.

من جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن، إن المجمع الجديد يعد علامة على مسار التنمية داخل المحافظة، والتى تأخذ أولوية أولى فى التنفيذ، مشيراً إلى أهمية مشروعات التشييد والبناء فى توفير فرص عمل عديدة للشباب والقطاع الحرفى.

وأكد أن المحافظة سوف تتعاون مع وزارة الاستثمار لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد وإدخال المرافق إليه، وذلك لمردوده الكبير على أهالى المنطقة فى توفير وحدات سكنية لهم وأماكن ترفيهية وخدمية.

وأضاف المحافظ خلال وضع حجر الأساس أن مديرية أمن الجيزة نجحت فى إزالة التعدى الواقع على الموقع المخصص لإقامة المشروع وتنفيذ القرار الوزارى الصادر من وزارة الاستثمار بإزالة كافة أشكال التعدى والأبنية التى أقيمت على الأرض. وقال إن المحافظة تسعى جاهدة إلى توفير قطع أراضى لإقامة مشروعات إسكان عليها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وتوفير متطلبات الشباب فى سكن خاص لهم.

وأشار إلى أن المحافظة ستقوم خلال أيام بتسليم 600 شقة من المشروع القومى للإسكان الذى يتم تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن إجمالى الوحدات السكنية للمشروع تبلغ 12 ألف وحدة سكنية.