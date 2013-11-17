مدرب غانا لم يستقر على تغييرات في تشكيل الـ6-1 أمام مصر

لم يستقر كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا على التشكيل الذي سيواجه به مصر في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 يوم الثلاثاء.

غانا حققت فوزا مريحا على مصر في كوماسي 6-1 في مباراة الذهاب، قبل مباراة الدفاع الجوي يوم الثلاثاء.

وتحتاج مصر للفوز بفارق خمسة أهدف الآن.

إلا أن أبياه كشف عن أنه لا يعرف إذا كان سيجر تغييرات على تشكيل مباراة الذهاب أم لا.

وقال أبياه لموقع "غانا سوكر نت": "لم ننته من التدريبات، فلايزال لدينا حصة أو اثنين".

وأوضح "لا أستطيع الآن أن أقول سواء كان في تغييرات أو لا، لأننا كما قلت لدينا حصتين تدريبيتين إضافيتين".

وأتم "جميع اللاعبين مستعدين ولا يهم من سيبدأ المباراة".