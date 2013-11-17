في Arabs Got Talent فتحة فستان نجوى كرم تربكها وريا تحلّ مشكلتها

أعلنت النتاج قبل إعلانها في الحلقة الرابعة من العروض المباشرة من مرحلة النصف نهائيات من برنامج Arabs Got Talent ، لأن من تابع مجريات الحلقة كان سيدرك أن فريق sima ودانيال صايغ هما من سيتأهلان من بين المشتركين الثمانية إلى المرحلة النهائية.

علي جابر كان متحمساً لوجود فريق sima ولاستمراره في البرنامج لأنه وبحسب رأيه يظهر الوجه الآخر لسوريا، والمختلف عما تعرضه الشاشات من مشاهد قتل ودمار وقطع رؤوس ولا شك أنه كان محقّاً في رأيه ولا شك أيضاً أن فريق sima كان مميزاً في العرض المشهدي الذي قدمه تحت عنوان "هنا الشام". في المقابل دافعت نجوى عن دانيال صايغ بشراسة، أمام الكاميرا وبعيداً عنها، حيث أفاضت في مدحه كعازف طبلة. وطلبت منه أن يسمع علي جابر صوت "القبلة" نقراً على الطبلة لكي تقنعه بوجهة نظرها. وعندما وصل الأمر إلى مرحلة إنقاذ مشترك على يد أعضاء لجنة التحكيم والاختيار بين دانيال وبين بلال حسن، صوّت لـ دانيال علي جابر وأحمد حلمي. بينما اختار ناصر القصبي بلال حسن. ولأن صوت نجوى كان هو الفيصل الذي يحسم النتيجة، إما تعادلاً بين دانيال وبلال، مما يعني العودة إلى تصويت الجمهور، وإما بفوز دانيال. ولذلك آثرت نجوى التصويت لدانيال وهي كانت تدرك جيداً ماذا تقول وماذا تفعل أي أن نجوى "لعَبِتها" بذكاء.

ينقص اللجنة عضو خبير في الرقص

لعل العبارة النافرة التي ترددت كثيراً في تلك الحلقة، كما في كل الحلقات السابقة، هي تكرار عبارة "لا أعرف" على ألسنة أعضاء لجنة التحكيم لتقييم أداء مشترك ما. نجوى خبيرة في الغناء وناصر القصبي وأحمد حلمي خبيران في التمثيل والأداء المسرحي، وعلي جابر المطّلع وصاحب الثقافة الواسعة، يعرف في كل شيء ويبدي رأيه بعقلانية عند تقييم أي مشترك، ولكن اللجنة ينقصها رأي عضو خبير في الرقص، خصوصاً وأنه عنصر موجود بقوة في أداء عدد كبير من المشتركين، سواء الذين يشاركون عن هذا الفن أو الذين يقدمونه ضمن استعراضاتهم التي تجمع بين الغناء والتمثيل.

فستان نجوى ومشكلة الكعوب العالية

نجوى كرم دخلت إلى المسرح مع علي جابر وأحمد حلمي وناصر القصبي بفستان أسود طويل أبرز وكشف عن جمالها كما عن ساقيها، وهي سارعت بخجل الى "تستيرهما" عندما فاجأتها الفتحة الكبيرة وكشفت عن ساقيها أثناء دخولها المسرح. ويبدو أن نجوى لم توفق في اختيار فستانها الأنيق، إذ لم يقتصر إرباكها على " الشق" السفلي الكبير بل تعداه إلى فتحة الصدر الواسعة التي سبّبت لها إحراجاً تداركته منذ اللحظات الأولى عندما تولى مساعدوها "تسوية وضع" الفتحة الكبير. نجوى كرم الحريصة على إطلالتها، كما عادتها دوماً، شغلت المزين طوني صوايا بتصفيف "غرّتها" بين الفاصل الإعلاني والآخر وهو كان جاهزاً وحاضراً لكي تبدو مشرقة وبأحلى صورة ومثله الفريق الذي تولى تصحيح ماكياجها.

وإذا كانت الكعوب العالية هي المشكلة المشتركة بين "سيدات" برنامج Arabs Got Talent ، فإن نجوى كرم عرفت كيف تجد حلاً لها من خلال علي جابر على اعتبار أنه السند والمعين الذي يساعدها على نزول الدرجتين اللتين تفصلان بين المسرح والمقعد المخصص لها بين أعضاء لجنة التحكيم، أما ريا أبي راشد فلم تنجح في ايجاد حلّ لهذه المشكلة إلا في الحلقة الرابعة من العروض المباشرة. ريا التي كانت تعتمد طوال الحلقات الثلاث الماضية على مساعدة زميلها وشريكها الوفيّ قصيّ طوال الحلقات الثلاث السابقة لصعود وهبوط السلالم، فضّلت في هذه الحلقة أن تعتمد على حذاء بدون كعب كانت تنتعله بين "البريكات" وعندما تبتعد عن الكاميرا ويبدو أنه وفى بالغرض.