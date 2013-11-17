ناشئ برشلونة: تحقق حلمي بالانضمام إلى منتخب إسبانيا

(إفي) - أعرب مارك بارترا ناشئ فريق برشلونة عن سعادته بخوض أول لقاء له مع المنتخب الإسباني كأساسي، وذلك في المباراة الودية التي جمعت "الماتادور" بمنتخب غينيا الاستوائية، وانتهت بفوز "لاروخا" بهدفين مقابل واحد.

وقال بارترا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء السبت، "أنا ممتن لـ(المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي) ديل بوسكي على الثقة التي منحني إياها، وعلى الإيمان بالشباب. وأعتقد أن هذه الثقة تؤتي ثمارها وهذا هو الأهم".

وأوضح "أنا سعيد للغاية بلقائي الأول مع المنتخب، والفوز به.. الأمر أشبه بالحلم وأتمنى أن أشارك عدد أكبر من المرات".

وأشار إلى أن منتخب غينيا الاستوائية تعامل مع المباراة "بجدية"، مؤكدا أن "كل المنتخبات التي تواجه إسبانيا تشعر بدافع كبير".