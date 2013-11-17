إسبانيا تواجه جنوب أفريقيا على الملعب الذي شهد فوزها بالمونديال

(إفي) - وصل المنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إلى جوهانسبرج قادما من مالابو حيث فاز على غينيا الاستوائية الليلة الماضية بهدفين لهدف ليواجه بعد غد الثلاثاء جنوب أفريقيا في لقاء ودي آخر على ملعب سوكر سيتي.

واستقبل "الماتادور" السفير الإسباني في بريتوريا خوان سيل، ورئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم داني جوردان، في مطار او ار تامبو حيث كان بانتظارهم مئات المشجعين المحليين وبعض الإسبان يرتدون قمصان المنتخب وبرشلونة ويحملون الأعلام الإسبانية.

ورحب الحشود بلاعب خط الوسط إندريس إنييستا بحفاوة، فيما التقطوا الصور مع بعض لاعبين وحصلوا على توقيعات منهم.

وسيخوض المنتخب الإسباني أول مران له في جنوب أفريقيا مساء اليوم على ملعب أورلاندو في منطقة سويتو بجوهانسبرج.

فيما سيقدم اثنان من اللاعبين مؤتمرا صحفيا قبل التدريب، حسبما قالت مصادر من الاتحاد الاسباني لكرة القدم لوكالة (إفي).

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإسباني غدا مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وفقا للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم.

وبهذا اللقاء الودي يعود "الماتادور" للمرة الأولى إلى ملعب سوكر سيتي، حيث كان هدف لإنييستا أحرزه في الوقت الإضافي من المباراة النهائية لكأس العالم أمام هولندا وراء فوز إسبانيا بلقبها الأول بالبطولة في 11 يوليو 2010.