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مقتل 29 عنصرًا من «طالبان» في عمليات عسكرية للجيش الأفغاني بقندهار وهيرات

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مقتل 29 عنصرًا من «طالبان» في عمليات عسكرية للجيش الأفغاني بقندهار وهيرات مقتل 29 عنصرًا من «طالبان» في عمليات عسكرية للجيش الأفغاني بقندهار وهيرات

شنّت القوات الأفغانية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليات عسكرية استهدفت تجمعات لعناصر حركة «طالبان»، تمكنت خلالها من قتل 29 عنصرًا من الحركة وجرحت 19 آخرين.

من ناحيتها، أوضحت وزارة الداخلية الأفغانية أن قوات الأمن شنّت عمليات واسعة النطاق، في ولايات قندهار وزابول وهيرات، وتمكنت من اعتقال 10 عناصر من حركة «طالبان» وضبط كميات من الأسلحة. فيما لم تُؤكّد الحركة أو تنفي ما جاء على لسان وزارة الداخلية الأفغانية.

في سياق متصل، قتل جندي أفغاني بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة على الطريق الواصل بين ولاية هلمند وقضاء كرشك التابع لها، فيما أصيب 3 جنود آخرين جراء الحادث.

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