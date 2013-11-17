السعودية تعتزم مراقبة حدودها باستخدام بالونات وطائرات دون طيار 2014

تعتزم السعودية إطلاق طائرات دون طيار وبالونات مراقبة، 2014، لمراقبة الحدود البرية.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، سامي الحميدي، قوله إن وزارة الدفاع أعطت المعهد توجيهات لتصنيع الطائرة والبالونات التي تحتوي على كاميرات ورادارات مزودة بـحساسات عالية تتمكن من رصد التحركات على الحدود السعودية، حتى إن كانت من كائنات صغيرة.

وقال «الحميدي» إن مشروع الطائرة والبالونات الممول بالكامل من القوات الجوية الملكية السعودية ينفذه فريق مكون من 16 مهندسًا متخصصًا، 9 منهم سعوديون.

وأضاف «الحميدي» أن الطائرة ستتمكن من الارتفاع إلى 20 ألف قدم وتحلق في الجو للمراقبة مدة 10 ساعات، وهي ذات حجم متوسط وتعد الأكثر استخدامًا من القوات الجوية، أما البالونات، فترتفع إلى مستوى لا يمكن أن يُشاهد بالعين المجردة، ولديها القدرة على رصد جميع التحركات.

وأشار إلى أن السعودية لديها إمكانات عالية يمكن أن تصل بها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 80% من التسليح الحديث الذي لا يشمل الأسلحة الكبيرة والمُحتكرة من بعض الدول.

كانت السعودية قد نجحت في تصنيع طائرة دون طيار، 2013، على أن يتم تجريبها، في ديسمبرالمقبل، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وتحت إشرافها.