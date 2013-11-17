الحكم على أحد أعضاء «أنونيموس» بالسجن 10 سنوات لتسريب ملفات لـ«ويكيليكس»

قضت محكمة أمريكية بسجن «جيرمي هاموند»، أحد القراصنة الذين يعملون مع مجموعة «أنونيموس» الإلكترونية، والذي اخترق موقع شركة «ستراتفور» للاستخبارات الخاصة في عام 2011 لمدة 10 أعوام.وأقر «هاموند»، 28 عامًا، بأنه مذنب في شهر مايو الماضي بقيامه بالقرصنة على خوادم الشركة، حيث قام بمسح ملفات وقواعد بيانات وسرقة أرقام بطاقات ائتمان ورسائل بريد إلكتروني خاصة تم نشرها في وقت لاحق على موقع «ويكيليكس».وكان الدفاع قد طالب بالحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا، مدعيًا أن الدافع لدى «هاموند» كان الكشف عن أسرار ستستفيد منها الديمقراطية.وقال «هاموند» للمحكمة: «أعمال العصيان المدني والعمل المباشر، التي تم بموجبها إدانتي اليوم، تتماشى مع مبادئ المجتمع والمساواة التي أنارت حياتي، إنني أتحمل مسؤولية أفعالي بإقراري بأنني مذنب، ولكن متى يتم استجواب الحكومة عن جرائمها؟».إعلان - Ads إعلان - Ads
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