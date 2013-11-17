محلب: تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالشرقية على ثلاث مراحل

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، إنه تم التخطيط لتنفيذ القسم الأول من مشروع الإسكان الاجتماعى "إنشاء عمارات"، ليكون على ثلاث مراحل، الأولى تنفيذ 435 عمارة بقيمة 847 مليون جنيه لعدد 8700 وحدة سكنية كاملة المرافق، وتنسيق الموقع فى كل من: شرق الحى الخامس عشر 297 عمارة 5940 وحدة سكنية، والحى التاسع المجاورة (70) 138 عمارة 2790 وحدة سكنية.

وأضاف محلب، خلال جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان لمشروع الإسكان الاجتماعى، وعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، أن المرحلة الثانية مخطط لها تنفيذ 705 عمارات إسكان اجتماعى لعدد 14100 وحدة سكنية بالحى السادس عشر، بينما فى المرحلة الثالثة مخطط تنفيذ 220 عمارة إسكان اجتماعى لعدد 4400 وحدة سكنية بالحى السادس عشر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم طرح عمارات المرحلة الأولى (435 عمارة) على مرتين: الطرح الأول خلال شهر يونيه 2012 لعدد 228 عمارة، و4560 وحدة سكنية باستثمارات 440 مليون جنيه، ومنتظر الانتهاء منها تباعاً اعتباراً من يناير 2014، وحتى شهر مايو 2014، والطرح الثانى خلال شهر مايو 2013 لعدد 207 عمارات لـ4140 وحدة سكنية باستثمارات 407 ملايين جنيه، ومنتظر الانتهاء منها بالكامل فى شهر ديسمبر 2014.