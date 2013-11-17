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"البرعى": الحكومة استطاعت توفير اعتمادات الحد الأدنى للعاملين

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"البرعى": الحكومة استطاعت توفير اعتمادات الحد الأدنى للعاملين "البرعى": الحكومة استطاعت توفير اعتمادات الحد الأدنى للعاملين

أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن استطاعت توفير الاعتمادات المالية للحد الأدنى للجور للعاملين فى القطاع الحكومى وكذلك تحديد الحد الأقصى وفقا للإمكانيات المتاحة حاليا لافتا إلى أن مسئولية الحكومة تجاه المجتمع هو دعم منظمات المجتمع المدنى مع ضرورة مشاركة رجال الأعمال.

فيما أكد محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع، أنه يتم تمويل مشروع برنامج الغذاء العالمى فى المرحلة الثانية لمساعدة طلاب المدارس فى ثلاث محافظات بالصعيد بقيمة مليون دولار.

وأضاف أنه يتم توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس مع تسليم أسرهم مواد غذائية كل شهر لمساعدتهم على أعباء الحياة، لافتا إلى مساهمة المؤسسة فى تنمية المجتمع من خلال الاهتمام ببرامج والتعليم والصحة للأطفال والشباب.

وقالت لبنى المان المدير القطرى لبرنامج الغذاء العالمى، إن تحسين التغذية المدرسية فى سن الانتقال هو أساس مساعدة الأطفال على تحقيق أحلامهم فى المستقبل وأنه من خلال المشروع سوف يحصل الأطفال على وجبات غذائية مدعمه بالحديد والفيتامينات، لافتة إلى أنه فى خلال 2013 سوف يستفيد أكثر من 500 ألف طفل وأسرهم من مشروع التغذية المدرسية.

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مصر 365

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