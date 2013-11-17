احتفالية بالغردقة بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الروسية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، بالتعاون مع المشروع الثقافى "رسالة ثقافية متبادلة"، احتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الروسية الحديثة فى فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة الغردقة فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وذكرت الهيئة، فى بيان لها اليوم، الأحد، أن الاحتفالية التى تقام تحت رعاية الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى تشمل كلمة للجانب المصرى والجانب الروسى، وافتتاح معرض للكتاب مقدم من الجانب الروسى ومعرض للصور الفوتوغرافية وعرض شرائح عن العلاقة بين البلدين خلال السبعين عاما الماضية.

كما يقام خلال الاحتفالية حفل موسيقى قصير مقدم من "رسالة ثقافية متبادلة"، وهذا خلال اليوم الأول للاحتفالية وفى اليوم الثانى يعرض فيلم روائى روسى مترجم حديث مقدم من الجانب الروسى، بالإضافة إلى ندوة "العلاقات المصرية الروسية - نقاط التلاقى فى الماضى والحاضر" مقدم من رسالة ثقافية متبادلة.