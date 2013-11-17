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معتصمو حاسبات "حلوان" يطالبون الأساتذة المشاركة باعتصامهم

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معتصمو حاسبات "حلوان" يطالبون الأساتذة المشاركة باعتصامهم معتصمو حاسبات "حلوان" يطالبون الأساتذة المشاركة باعتصامهم

طافت مسيرة طلاب حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الكلية، لمطالبة الأساتذة وطلاب الكلية المشاركة فى اعتصامهم الذى بدأ اليوم بحرم الكلية، وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، على ذمة أحداث، لتأدية امتحاناتهم.

ونظم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، اعتصامهم أمام مكتب عميد الكلية، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وهم "القهوجى والصفرانى ومحمود" المقبوض عليهم فى أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة.

قال أحد الطلاب المنظمين للاعتصام، إن اعتصامهم بعيد عن أى أهداف سياسية، حيث يطالبون بدخول زملائهم المحبوسين الامتحانات التى تعد أبسط حقوقهم.

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مصر 365