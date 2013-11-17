عطركِ الشتويّ من صنع يديكِ

إذا كنتِ من عشَّاق صنع العطور المنزليَّة، فأنتِ الآن أمام أيَّام الشتاء، التي تتطلَّب منكِ إعداد عطور شتويَّة خاصَّة بها.

فالعطور الشتويَّة تتميَّز بأنَّها أثقل من العطور الصيفيَّة، ويبرز فيها كل من: المسك، والورود، والخزامى، والحلوى.

وإذا أردتِ الآن صنع عطركِ الشتويّ الجديد، فاتبعي خطوات "سيِّدتي نت" التالية، التي تتميَّز باحتوائها على العديد من العطور الزيتيَّة؛ لأنَّ المرأة العربيَّة دائمة العشق للروائح العربيَّة الزيتيَّة:

قومي بالتوجُّه إلى أقرب محل للعطور، واحصلي على المكوِّنات التالية:

• 4 تولات من مسحوق الزعفران.

• تولة من دهن العود.

• تولة من الزعفران الأصفر.

• تولة من الموتيا.

• تولة من عرق العنبر.

• ربع تولة من دهن الورد.

• ربع تولة من الزباد " مادة تشرى من عند العطار".

• ملعقة من مسحوق المسك الأبيض.

• رشة من الملح.

الطَّريقة:

• اخلطي الزباد مع دهن الورد.

• أضيفي مسحوق الزعفران والمسك والملح.

• أضيفي باقي العطور.

• عبئي المكوِّنات في زجاجة محكمة الإغلاق.

• أعدِّي عطركِ الشتويّ الجديد من اليوم، فهذا العطر يحتاج إلى شهر حتى يتخمَّر، ويكون جاهزاً للاستعمال.

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