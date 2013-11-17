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"الببلاوى" يلغى قرار تعيين "فؤاد الخباطى" رئيسا لمصلحة الجمارك

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"الببلاوى" يلغى قرار تعيين "فؤاد الخباطى" رئيسا لمصلحة الجمارك "الببلاوى" يلغى قرار تعيين "فؤاد الخباطى" رئيسا لمصلحة الجمارك

أصدر مجلس الوزراء قرارا بسحب قراره السابق بتعيين فؤاد الخباطى رئيسا لمصلحة الجمارك نهاية الأسبوع الماضى، على أن يشغل منصب رئيس قطاع العمليات الجمركية بالمصلحة اعتبارا من 4 يونيو الماضى، وحتى بلوغه السن القانونية فى 24 يونيو المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، قد أصدر قرارا بتعيين فؤاد الخباطى رئيسا لمصلحة الجمارك فى يونيو الماضى، وهو القرار الذى اعتبره الدكتور حازم الببلاوى "منعدما" بحسب نص القرار.

هذا ما يعنى خلو منصب رئيس مصلحة الجمارك، وترددت أنباء قوية عن قرب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات بتعيين اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية السابق لتكنولوجيا الجمارك، رئيسا لمصلحة الجمارك.

وكان الفقى يشغل هذا المنصب فى فترة تولى الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، وحتى مطلع عام 2011، والذى انتهت فيها مدته لشغل الوظيفة بعد تجديدها من قبل، وقد استعان به الوزير الحالى الدكتور أحمد جلال كمستشار له للجمارك دون أن يصدر له قرار بهذا المعنى.


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