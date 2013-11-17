زياد بهاء الدين: لو الحكومة مش وطنية وطابور خامس "لازم تشوفوا غيرها"

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إنه لا يقبل التشكيك فى وطنية وزراء الحكومة الحالية، رافضا طرح هذا القول على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام, قائلا: "لو فى تصور أن الحكومة دى مش وطنية وأنها طابور خامس لازم تشوفوا حكومة غيرها".

وأضاف بهاء الدين، فى المؤتمر الذى عقده اليوم الأحد، لعرض خارطة الحكومة الاقتصادية، أنه إذا كانت هناك مشاكل مع الحكومة، فعلى من عيّنها أن يقيلها، رافضا إطلاق اسم "طابور خامس" على أى شخص له رأى مختلف, موضحا أن الاتهامات التى توجه للوزراء ستتجه بالبلد لمأزق حقيقى.

وأشار بهاء الدين إلى أن البلد فى وضع أمنى صعب، تحسن فى الفترة الأخيرة، لكن مازال هناك عنف وتجاوزات, موضحا أن الحل الأمنى ضرورى، ولكنه غير كاف وحده.