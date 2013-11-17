القبض على تاجري سلاح وبحوزتهما 7 بنادق آلية في سيدي براني بمطروح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح فجر اليوم الأحد من إلقاء القبض على تاجرى سلاح بمدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح وبحوزتهما 7 بنادق آلية علاوة على كميات متنوعة من مكونات التفجير خلال مداهمة ممسكنهما بقرار من النيابة العامة عقب توافر معلومات بحيازتهم الأسلحة والذخيرة بقصد الإتجار.

حيث أعلنت مديرية أمن مطروح برئاسة اللواء العناني حمودة أنه وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد قيام كلاً من منصور م . م . ي ا ( 40 سنة ) عاطل مقيم أبومرزوق بمركز سيدي براني ونجل شقيقه سعيد ن . م ( 29 سنة ) عاطل مقيم ذات العنوان بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المخدرة .

تم تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وقامت مأمورية من قوة أمنية كبيرة باستهدافهما في محل إقامتهما وتمكن ضباط قسم المخدرات بالمديرية وإدارة البحث من ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما عدد 5 بندقية خرطوش عيار 12 مختلفة الماركات وأخري خرطوش بروح واحدة أجنبية الصنع وأخري خرطوش بروحين أجنبية الصنع وعدد 335 طلقة خرطوش عيار 12 وعدد 3 طلقات جرينوف وعدد 2 خزينه بندقية آلية وعدد 8 لفة فتيل انفجاري وعدد 279 كبسولة تفجير وعدد 16 قطعة تستخدم في أعمال التفجير ونظارة ميدان.

بمواجهتهما بما أسفرعنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجاروجاري تطوير مناقشة المتهمان عن مصدر المضبوطات وأسلوب تصريفها والوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.