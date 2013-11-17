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حملة تطعيم شلل الأطفال بالمنوفية: هدفنا الوصول لـ70% من المستهدف باليوم الأول

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حملة تطعيم شلل الأطفال بالمنوفية: هدفنا الوصول لـ70% من المستهدف باليوم الأول حملة تطعيم شلل الأطفال بالمنوفية: هدفنا الوصول لـ70% من المستهدف باليوم الأول

قالت الدكتورة آنا عياد مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت اليوم تهدف للوصول إلى 70 % من المستهدف في اليوم الأول للحملة .

وأوضحت عياد أن التطعيم يتم بإعطاء الطفل نقطتين على طرف اللسان ويتم تسجيل جميع الأطفال الذين تم تطعيمهم ويتم التأكد من صلاحية كل زجاجة عن طريق الراصد الموجود على الزجاجة ليثبت صلاحيتها ودرجة حرارتها الطب الوقائي وأن الزجاجة تكفي لتطعيم من 17 – 18 طفل .

وأشارت عياد إلى أنه تم تقسيم المحافظة لمراكز وتم تقسيم المدن لمربعات تم تغطيتها جميعًا من خلال فرق متحركة وفرق ثابتة في المستشفيات والمراكز الصحية وكل 4 فرق متحركة لهم مشرف يتابع عملهم .

 

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