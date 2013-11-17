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المنيا : 15 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

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المنيا : 15 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي المنيا : 15 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن البدء فى تنفيذ 7مشروعات لتجديد وتطوير شبكات مياه الشرب وذلك بمدن وقرى (مغاغة- بنى مزار- سمالوط- المنيا- أبوقرقاص- ملوى) بتكلفة إجمالية قدرها 9مليون جنيه ، بالإضافة إلى البدء في تجديد شبكات للصرف الصحي بأطوال 8 كيلو بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه تشمل شبكات صرف صحي غرب المنيا وخط طرد تلة وشبكات الانحدار بشمال المدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لموقف وخطة مياه الشرب والصرف داخل المحافظة والتغلب على آية معوقات تواجه المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد 10 آبار إرتوازية بتكلفة قدرها حوالي مليون جنية تشمل 2 بئر بقرى سمالوط و 2 بئر بقرى مركز المنيا و4 بئر بقرى أبوقرقاص و3 بئر بقرى مركز ملوى و2 بئر بقرى مركز ديرمواس و2 بئر بقرى مغاغة.

ومن جانبه عقد اللواء أسامة ضيف السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى إطار الإهتمام بتوفير المياة النظيفة والتغلب على مشكلة ضعف المياة ببعض المناطق .

وكلف السكرتير العام للمحافظة رؤساء المراكز ومسئولي شركة المياة بإلغاء كافة القرارات السابقة بتوصيل المياه للمباني المخالفة على أن يتم حصر كافة الطلبات التى ترغب فى توصيل المياة.

كما تقرر تشكيل لجنة من شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمعاينة المناطق التي تعانى من المياه الجوفية والتي تظهر خلال أشهرأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

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