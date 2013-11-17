مدرب غانا: سنواجه مصر كأننا خسرنا الذهاب حتى نفوز

قال كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أن النجوم السوداء ستلعب من أجل تحقيق الفوز على مصر يوم الثلاثاء رغم الفوز 6-1 في كوماسي.

وتستضيف مصر غانا يوم الثلاثاء في جولة الإياب من المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

ويحتاج الفراعنة للفوز بفارق خمسة أهداف من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب.

إلا أن أبياه قال لموقع "غانا سوكر نت": "لقد قلت في غانا أننا لعبنا النصف الأول من المنافسة، والآن علينا خوض الشوط الثاني منها".

وأوضح "لقد طلبت من اللاعبين أن ندخل المباراة في مصر وكأننا متأخرين بفارق هدف أو هدفين، وعلينا التعويض".

وأتم "ولذلك سنذهب لمصر لنقدم كل ما لدينا ونفوز".