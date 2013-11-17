استمرار اعتصام معلمي الأزهر في الأقصر لليوم الثاني والمعاهد تعلن العصيان غدا

لليوم الثاني على التوالي، يمتنع مدرسوا معهد فتيات البعيرات الإعدادي الثانوي الأزهرى بغرب الأقصر ، عن دخول فصولهم رافضين تدريس الطلاب، اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المقررة لهم منذ شهر يونيو الماضي.

حيث أن المستحقات المالية المتأخرة، تشمل مكافأة الامتحانات عن الدور الاول والثانى، وبدل الانتقال، بجانب عدم صرف مستحقات فردية مثل بدل الوجبة أو بدل المرض.

> أكد المحتجون أنهم سيستمرون في إضرابهم عن العمل لحين صرف مستحقاتهم.

ومع استمرارهم لليوم الثاني وتجاهل منطقة الأقصر الأزهرية لاعتصامهم، قررت مدارس ومعاهد الأقصر الأزهرية التضامن معهم، والدخول في إضراب عام والإمتناع عن دخول الفصول ، يبدأ هذا الإضراب العام على مستوى معاهد المحافظة الأزهرية منذ الغد.

> جدير بالذكر، أن المدرسين المضربين عن العمل يزيد عددهم على 55 معلم ومعلمه ، والحقوق المتأخرة لهم تم صرفها لجميع المعاهد على مستوى المحافظة ، ماعدا هذا المعهد الذي أهملته المنطقة الأزهرية، ولم تسمهم رواتبهم حتى الآن .