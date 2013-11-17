معرض دبي للطيران: بيع 417 طائرة بـ150 مليار حتى الآن

بلغت قيمة الصفقات المعلن عنها في اليوم الأول من معرض دبي للطيران أكثر 150 مليار دولار أميركي، بعد إبرام طيران الإمارات والاتحاد للطيران والطيران القطري صفقات مع بوينج الأميركية وإيرباص الأوروبية.

وتقدمت ” طيران الإمارات” التابعة لدبي الأحد بطلبية لشراء 150 طائرة ” بوينج 777 أكس ” البعيدة المدى ضمن صفقة تقدر قيمتها بـ 76 مليار دولار، حسب رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

كما وقعت ” فلاي دبي” مع بوينج صفقة لشراء 111 طائرة من طراز ” 737 ” بـ11 مليار دولار.

من جهتها أعلنت الشركة الإماراتية ” الإتحاد للطيران” ، في مؤتمر صحفي عن عقد اتفاق مع شركة بوينج لشراء 56 طائرة بقيمة 25.2 مليار دولار، بينها 25 طائرة بوينج ” 777 أكس” ، و30 طائرة ” دريملاينر787 ” .

أما الخطوط القطرية، فقد وقعت خطاب نوايا مع الشركة الأميركية لشراء 50 طائرة ” بوينج 777 أكس ” بقيمة 19 مليار دولار، في حين قالت بوينج أنه لدها تعهدات لشراء 259 طائرة طراز ” 777 أكس ” من 4 شركات طيران .

بدورها، نجحت إيرباص في إبرام صفقة مع طيران الإمارات قيمتها 23 مليار دولار مقابل شراء 50 طائرة إيرباص ” إيه 380 ” .

ويشكل ظهور الجيل الجديد من طائرات بوينغ 777 مع نحو 250 طلبي شراء فعلية أو منتظرة من جانب 4 شركات طيران، خطوة جديدة في نمو الناقلات الخليجية، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين بوينغ وإيرباص.

يذكر ان رئيس مجلس إدارة بوينج، جيمس ماكنرني، قال : ” إن الطلبيات التي تبلغ قيمتها بناء على التزامات شراء بقيمة نحو 100 مليار دولار وفقًا لقائمة الأسعار، تعد أكبر طلبية اجمالية في تاريخ الشركة.