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ضبط المتهم بقتل طالب لتصويره عاريا بقنا

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ضبط المتهم بقتل طالب لتصويره عاريا بقنا ضبط المتهم بقتل طالب لتصويره عاريا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بقتل طالب بقرية الترامسة بمركز قنا تبين أن المجنى عليه  قام بتصوير المتهم عاريا وأجبره على التوقيع على إيصالات أمانة  فقام بقتله .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بمقتل إسلام . م . ر 17 سنة داخل مقهى بمركز قنا .

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو منتصر. م . ع 19 سنة طالب وبمواجهته  أقر بإرتكاب الواقعه لقيام المجني عليه بتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانه فغافله أثناء تواجدهما بإحدى المقاهى بالقرية وانهال عليه بالعصي حتى لقي مصرعه وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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