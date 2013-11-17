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رئيس الوفد الصحفى بفلسطين: تسللنا للقدس بدعم من المقاومة

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رئيس الوفد الصحفى بفلسطين: تسللنا للقدس بدعم من المقاومة رئيس الوفد الصحفى بفلسطين: تسللنا للقدس بدعم من المقاومة

أصدر هشام يونس رئيس وفد نقابة الصحفيين إلى الأراضى الفلسطينية اليوم الأحد، بيانا بعد الوصول إلى القاهرة مساء أمس، يوضح فيه حقيقة الموقف الملتبس الذى ثار مؤخرا بسبب زيارة عدد من أعضاء الوفد للقدس المحتلة، مما أدى لقيام النقيب بإحالتهم للتحقيق.

وجاء البيان معنونا "من الاحتلال الإسرائيلى إلى مناضلى الفضائيات فى : "نشكركم على تعاونكم معنا"، وقال يونس فيه "لقد تسللنا للقدس المحتلة بدعم من المقاومة الفلسطينية الباسلة وبغطاء من بنادق المقاومين وليس دولارات المحتلين، وبحراسة من الشرفاء فى القدس العربية، وليس بإذن من المجرمين الصهاينة".

وأضاف هشام يونس فى البيان الذى صدر نيابة عن وفد النقابة الذى ضم أيضا من أعضاء المجلس حنان فكرى وأسامة داوود فضلا عن 15 صحفيا "ما أثرتموه أيها المزايدون بغباء سياسى هو بلاغ أمنى مجانى لسلطات الاحتلال الإسرائيلى فى جميع أعضاء الوفد لاعتقالهم إذا تكررت الزيارة".

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مصر 365

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