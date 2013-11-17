أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل يدعو لمكافحة الاتجار بالبشر ويصفها بـ"الخطر الداهم"

Google+ Print
وزير العدل يدعو لمكافحة الاتجار بالبشر ويصفها بـ"الخطر الداهم" وزير العدل يدعو لمكافحة الاتجار بالبشر ويصفها بـ"الخطر الداهم"

شدد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، على ضرورة معالجة جريمة الاتجار بالبشر، فيما يتعلق بالتحقيقات أو الملاحقة القضائية أو تقديم المعونة للضحية أثناء التحقيقات، وذلك حتى يمكن مكافحة تلك الجريمة التى تمثل خطراً داهماً على حياة الأمم والشعوب.

وأوضح وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج الدورة التدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى يعقد من اليوم وحتى الأربعاء، أن انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التى ستساعدها فى تلك المرحلة فى مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه حريص على تدريب القضاة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف عبد الحميد، أن توفير الدورات التدريبية يهدف إلى رفع القدرات الفنية للقضاة ومهاراتهم فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية تضم 60 قاضيا ووكيلا للنائب العام، وتعد إحدى آليات تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 لمنع الاتجار بالبشر.

يجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية يترأسها المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وعدد من الخبراء الدوليين، وتستمر الدورة التدريبية حتى الأربعاء المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه