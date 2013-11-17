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برنامج لمواجهة الآثار النفسية للأحداث السياسية على الأطفال

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برنامج لمواجهة الآثار النفسية للأحداث السياسية على الأطفال برنامج لمواجهة الآثار النفسية للأحداث السياسية على الأطفال

يطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة برنامجاً جديداً، الأربعاء المقبل، بعنوان "التمكين النفسى للأطفال داخل المدارس" لمواجهة الآثار النفسية للأحداث السياسية الأخيرة على الأطفال، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تنعكس آثارها على بعض أشكال العنف من قبل الأطفال تجاه بعضهم البعض أو من قبل المتعاملين معهم بالعملية التعليمية.

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن البرنامج سينفذ بالتعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم ويستهدف الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتعزيز قدراتهم وتدريبهم على اتباع الأساليب السليمة فى التعامل مع الأطفال من أجل تدعيم السلوك الإيجابى وغرس قيم المواطنة والمسئولية لديهم.

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