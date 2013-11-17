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وصول مراقبي مباراة مصر وغانا

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وصول مراقبي مباراة مصر وغانا وصول مراقبي مباراة مصر وغانا

أ ش أ - وصل إلى القاهرة يوم الأحد مراقبو مباراة وغانا في التصفيات النهائية المؤهلة الي بطولة كأس العالم في البرازيل 2014 .

وذكر مصدر امني بالمطار أنه وصل علي الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا مراقب المباراة جان كلاو ، بينما وصل علي الطائرة المصرية القادمة من أكرا المراقب برونو أرثر ، وكان في استقبالهما الحكم الدولي محمود عثمان .

يذكر أن مباراة مصر وغانا تقام علي إستاد الدفاع الجوي بعد غد "الثلاثاء" ، بحضور حوالي 30 الف مشجع ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كبير لغانا بستة اهداف مقابل هدف واحد للمنتخب المصري .

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