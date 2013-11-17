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10 أساقفة بالمهجر يصلون القاهرة لحضور اجتماعات المجمع المقدس

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10 أساقفة بالمهجر يصلون القاهرة لحضور اجتماعات المجمع المقدس 10 أساقفة بالمهجر يصلون القاهرة لحضور اجتماعات المجمع المقدس

وصل إلى القاهرة 10 من أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر، وذلك لحضور ثالث اجتماعات مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لانعقاد المجمع المقدس بمقر المركز الثقافى القبطى.

وصل الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا، على متن طائرة للطيران، كما وصل إلى المقر البابوى الأنبا ديفيد، والأنبا أنتونى أسقف أيرلندا وتوابعها، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا ديفيد الأسقف العام بأمريكا، والأنبا مايكل أسقف فرجينيا، والأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية، والأنبا أنجليوس الأسقف العام باستفينج بالمملكة المتحدة، والأنبا دميان الأسقف العام بألمانيا، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا.

وقال مصدر كنسى بالمهجر لـ"اليوم السابع"، إن البابا تواضروس سيناقش مع أساقفة المهجر عددا من الأمور الهامة بالكنيسة القبطية خلال الفترة القادمة، وعقب الاجتماع سيعقد مؤتمرا صحفيا بالمركز الثقافى حول الاجتماع المجمع المقدس.

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مصر 365

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