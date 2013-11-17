الوفد الشعبى الروسى: ننحنى بخشوع أمام شعب أسقط نظامين فى 3 أعوام

أعرب الوفد الشعبى الروسى، عن تقديره واعترازه بالشعب المصرى قائلا: "ننحنى بخشوع أمام الشعب المصرى، الذى نجح فى إسقاط نظامين خلال ثلاثة أعوام للحصول على حريته "، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة العربية سيكون له تأثير فى العلاقات "الروسية العربية"، وروسيا ستكون سعيدة بعودتها إلى العرب مرة أخرى.

> وأضاف، خلال لقائه مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، أن مشاركة اتحاد العمال فى لجنة الخمسين أمر هام بالنسبة لعمال مصر من أجل الحصول على حقوقهم من خلال دستور جديد يعبر عن جميع الفئات المصرية، ويحمى حقوق العمال.

> وأوضح، أن الحكومة السابقة بقيادة الإخوان لم يقدموا أى إنجاز للعمال، موضحًا أن إعادة ترتيب أجهزة الدولة المصرية سيؤدى إلى تعاون مثمر بين البلدين يكون فى مصلحة العمال.