أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الوفد الشعبى الروسى: ننحنى بخشوع أمام شعب أسقط نظامين فى 3 أعوام

Google+ Print
الوفد الشعبى الروسى: ننحنى بخشوع أمام شعب أسقط نظامين فى 3 أعوام الوفد الشعبى الروسى: ننحنى بخشوع أمام شعب أسقط نظامين فى 3 أعوام

أعرب الوفد الشعبى الروسى، عن تقديره واعترازه بالشعب المصرى قائلا: "ننحنى بخشوع أمام الشعب المصرى، الذى نجح فى إسقاط نظامين خلال ثلاثة أعوام للحصول على حريته "، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة العربية سيكون له تأثير فى العلاقات "الروسية العربية"، وروسيا ستكون سعيدة بعودتها إلى العرب مرة أخرى.
> وأضاف، خلال لقائه مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، أن مشاركة اتحاد العمال فى لجنة الخمسين أمر هام بالنسبة لعمال من أجل الحصول على حقوقهم من خلال دستور جديد يعبر عن جميع الفئات المصرية، ويحمى حقوق العمال.
> وأوضح، أن السابقة بقيادة الإخوان لم يقدموا أى إنجاز للعمال، موضحًا أن إعادة ترتيب أجهزة الدولة المصرية سيؤدى إلى تعاون مثمر بين البلدين يكون فى مصلحة العمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين