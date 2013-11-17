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استمرار اعتصام عمال "كريستال عصفور" بشبرا الخيمة وإغلاق أبواب الشركة

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استمرار اعتصام عمال "كريستال عصفور" بشبرا الخيمة وإغلاق أبواب الشركة استمرار اعتصام عمال "كريستال عصفور" بشبرا الخيمة وإغلاق أبواب الشركة

واصل عمال شركة "كريستال عصفور" بشبرا الخيمة اعتصامهم لـ"اليوم السابع" على التوالى، أمام مقر الشركة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وأكد العمال أنهم لن يتراجعوا عن الاعتصام الذى دخل يومه السابع، ومنع العاملين من الدخول حتى تستجيب الشركة لمطالبهم, وتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، وزيادة المرتبات الأساسية للعاملين مثل الموظفين والإداريين لـ2500 جنيه، وصرف بدل تلوث للعاملين بالشركة مثل الموظفين والمهندسين، وفصل النظام العلاجى للعاملين وتحويلها لمستشفى النيل للتأمين الصحى، وإغلاق مصنع الرصاص بالشركة، لأنه أدى إلى وفاة أكثر من عامل، ويضر السكان المحيطين بالشركة، وتقليل نسبة التلوث بالشركة عن طريق وزارة البيئة، وصرف المنح بأثر رجعى من عام 2008، وإلغاء الوردية الثالثة، ومنح العاملين إجازة يومى الجمعة والسبت مثل باقى الشركات، وتوزيع الأرباح فى نهاية العام بدل ضياعها فى المرتب.

وأكد العمال أنهم لن يتنازلوا عن أى طلب من هذه الطلبات، لافتين إلى تضامن عدد كبير من العاملين بالشركة معهم، وقال أحد العمال المعتصمين "قمنا بإغلاق البوابة الرئيسية للشركة بسبب تعنت الإدارة معنا".

وطالب العمال، المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بسرعة التدخل وحل أزمتهم، مشيرين إلى أن الشارع أصبح مصيرهم، بعد أن قضى عدد كبير منهم أكثر من 7 سنوات فى العمل داخل الشركة، ثم فوجئوا بقيام إدارة الشركة بفصلهم والاستغناء عنهم دون أى مبرر.
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