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البابا تواضروس يترأس صلاة قداس تجليس الأساقفة الجدد على الأقصر ونيويورك

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البابا تواضروس يترأس صلاة قداس تجليس الأساقفة الجدد على الأقصر ونيويورك البابا تواضروس يترأس صلاة قداس تجليس الأساقفة الجدد على الأقصر ونيويورك

البابا تواضروس

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريارك الكرازة المرقسية الآن بصلاة تكريس “تجليس” الأساقفة الجدد ، وهم القمص باخوم الباخومي، أسقفًا عامًا و نائب بابوي على مركزي إسنا وأرمنت وتوابعها بالأقصر ، الانبا سلوانس الأسقف العام , اسقفاً على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر ، الانبا ديفيد الأسقف العام , اسقفاً على ايبارشية نيويورك وتوابعها للأقباط الأرثوذكس . وذلك خلال قداس عيد جلوسه الأول على الكرسي المرقسي .

يذكر أن البابا قد قام بصلاة عشية قداس تجليس وسيامة الآباء أثناء صلاة قداس عشية الرسامة وقال في كلمته أمام الشعب ” أن الكنيسة عندما تقيم مكرسين لخدمة ربنا يسوع المسيح و ملكوته على الأرض هي علامة عمل الروح القدس فيها و علامة حياة الكنيسة التي تخدم ملكوت الله على الأرض التي هي إمتداد للسماء ، وأن رتبة الأسقفية تقف على قمة الهرم الكنسي في الخدمة .

فالخدمة تبدأ بخادم صغير أو شماس و تنمو ليكون في المكان كاهن ليقيم الأسرار و مع الأيام تحتاج الخدمة إلى من يدبرها أو ينظمها فتقيم أسقفا .

وأضاف في كلمته “فكلمة أسقف معناها الناظر من الأعلى و هو من يقوم بالرعاية من خلال النظرة الشاملة ، فالأسقف يجب أن يكون له نظرة شاملة من خلال العمل السرائري و الأعمال التدشينية و المسؤولية التعليمية لإشباع الشعب من كلمة الله المقدسة. إن رتبة الأسقفية في مفهوم العالم هي ترقية، و أما في مفهوم الكنيسة هي مسؤولية تمنح للراهب الخادم ليزداد في اتضاعة فالعبادة ليست هي بالمنصب إنما بالمحبة و الرعاية و الفعل. الأسقف يجاهد يوميًا من أجل اتضاعة فهو مثال و قدوة للكهنة و الشعب و هو يحملهم جميعًا في قلبه و يهتم بكل أحد . إن عمل الأسقفية يماثل عمل الاستشهاد ، فاختيار الأسقف و عمله ينطبق عليه عبارة بولس الرسول “من اجلك نمات كل النهار” والأسقف مسؤول عن تعليم كل شخص في الشعب و كيف يشبع الإنسان من كلمة الله المقدسة متمثلًا بعبارة “النفس الشبعانة تدوس العسل” .

من الجدير بالذكر أن الأنبا سلوانس أسقف و رئيس لدير القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة (دير الشايب) فى منطقة الأقصر . وهو من مواليد محافظة قنا عام 1946 تخرج من كلية الصيدلة جامعة أسيوط ، و ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1978 ، و نال درجة الأسقفية على يد المتنيح قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث عام 1999، و صار أسقف عام يخدم منطقة القديمة حوالي 10 سنوات . و أرسلناه لكي ما يشرف على دير الأنبا باخوميوس و قدم رهبان الدير تزكية له ليكون اسقف و رئيس لهذا الدير الذي تعترف به كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.

و الأنبا دافيد أسقف لايبارشية نيويورك وولايات نيوانجيلاند ، وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1967 ، اسرته هاجرت إلى كندا عام 1984. تخرج من كلية العلوم قسم الأحياء جامعة تورينتو. ترهب في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1995 . وخدم فترة في برينجهام و نال درجة الأسقفية على يد المتنيح قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث عام 1999 ، درس ماجستير مشورة في فوردهام في نيويورك ، و ماجستير اللاهوت في كلية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية و بنعمة المسيح يصير اسقف لايبارشية جديدة في الولايات المتحدة و هي في الشمال الشرقي من اميركا و تسمى ايبارشية نيويورك وولايات نيوانجيلاند، و هي تضم 6 ولايات فيها 24 كنيسة و يخدم بها 34 كاهنا وخدم الأنبا دافيد في هذه الايبارشية كمساعد للبطريرك و خدم ايضا في نيوجيرسي و الولايات المحيطة .

والراهب سيرافيم المحرقى نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام – ايبارشية المحلة الكبرى وهو من مواليد عام 1958 ، بدأ الرهبنة فى دير الأنبا صموئيل ثم انتقل الى دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط ،و من سنة 1991 صار وكيلا عاما لايبارشية نقادة و قوص ، حاصل على بكالوريوس علوم لاهوتيه و ماجستير تاريخ كنيسة من معهد الدراسات اللاهوتيه فى القاهرة . بدأ الاشراف على الخدمة فى المحلة من شهور قليلة و يصير بنعمة المسيح اسقف عام فى ايبارشية المحلة .

و كان الفكر تقديم فى الكنيسة عناصر جيدة للخدمة. و العمل لا يزال متسعا و يحتاج قامات من أباء ليخدموا فى اماكن كثيرة و تزال عبارة السيد المسيح له المجد “ان الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون”.

و تبدأ السيامة بقراءة كل أب من الأباء تعهد رئيس الدير،”الانبا سلوانس” و تعهد الايبارشية”الانبا دافيد” و تعهد الاسقفية” الانبا كاراس” ثم رسامة الأباء مطارنة و اساقفة المجمع المقدس الذى لكنيستنا القبطية لملابس الاباء الاساقفة، ثم تجليس الاباء رئيس الدير و اسقف الايبارشية .

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