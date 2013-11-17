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محافظ قنا يشكل لجنة لتفقد محلات بيع المبيدات الزراعية

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محافظ قنا يشكل لجنة لتفقد محلات بيع المبيدات الزراعية محافظ قنا يشكل لجنة لتفقد محلات بيع المبيدات الزراعية

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الزراعة بقنا، للمرور على محلات الاتجار فى المبيدات بنطاق المحافظة، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو التجار المخالفين.

وأكد محافظ قنا، أنه تم دراسة عدد من التراخيص لبعض التجار فى مدينة نجع حمادى وقنا والموافقة عليها بعد المعاينة على الطبيعة للعمل المواد ترخيصه ضمن التصنيف "27" فى لائحة المبيدات.

وأضاف أن اللائحة تهدف إلى ترشيد استخدام المبيدات الزراعية عن طريق تشجيع الأجيال والمجاميع الجديدة من المبيدات الآمنة على الصحة العامة والبيئة، وتلك التى تستخدم بجرعات صغيرة وذات أثر باقى محدود على النباتات وفى التربة تعمل على تقييد استخدام وتداول المبيدات عالية المخاطر وشديدة السمية ذات البطاقة الحمراء أو التى ترد عليها ملاحظات من الهيئات الدولية.

من جانبها قالت المهندسة إيمان محمد على، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه تم التشدد على حظر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار فى أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات، وتم أخذ عينة من مبيد الملانوكس 57% E.C بكمية 73.7 لتر لتحديد صلاحيتها للاستخدام الزراعى، وأرسلت للتحليل بالمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات، وتم إخطار مجلس المحاصيل السكرية بالمديرية لحظر استخدامها.

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مصر 365