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إضراب شامل للعاملين بالنقل الداخلى بالبحيرة للمطالبة بتحسين رواتبهم

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إضراب شامل للعاملين بالنقل الداخلى بالبحيرة للمطالبة بتحسين رواتبهم إضراب شامل للعاملين بالنقل الداخلى بالبحيرة للمطالبة بتحسين رواتبهم

دخل العاملون بمشروع النقل الداخلى بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم الأحد، فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية وكذلك الاستجابة بإقالة مدير المشروع التابع لمحافظة البحيرة.

وأدى الإضراب إلى ارتباك شديد فى حركة المواصلات الداخلية بالمدينة وتكدس مئات المواطنين خاصة الطلاب فى مجمع المواقف وإمام المحطات المختلفة للنقل.

من جانبه، طالب الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، العاملين بمشروع النقل الداخلى بالالتزام بالعمل طبقا للوائح والقوانين المنظمة، وعدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل، مشددا على مساءلة أى مخالف لذلك، مشيرا إلى منح العاملين حوافز شهر أكتوبر الماضى وجارى توفيق أوضاعهم المالية.

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مصر 365