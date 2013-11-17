مقتل 4 مسلحين بينهم انتحاريان فى هجومين منفصلين شمال العراق

قتل أربعة مسلحين، بينهم اثنان يرتديان أحزمة ناسفة، اليوم الأحد، فى حادثين منفصلين فى مدينة كركوك المتنازع عليها وقضاء الطوز الواقع جنوبها.

ووقعت سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة وأخرى صوتية فى الطوز ذات الغالبية التركمانية، تبعها انفجار كبير لسيارة مفخخة.

وقال شلال عبدول قائم مقام قضاء الطوز أن "سيارة مفخخة انفجرت على أربعة إرهابيين كانوا بداخلها، اثنان منهما يرتديان أحزمة ناسفة أثناء محاولتهم الهجوم على مبنى القائم مقام والمجلس المحلى فى المدينة".

وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص فى داخل المركبة، بينهم الانتحاريان، فيما أصيب الرابع بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى. بحسب المسئول المحلى.

وأوضح عبدول أن "إرادة الله أحبطت مجزرة كادت تقع اليوم"، مشيرا إلى أن "التحقيقات لم تتوصل إلى الجهة التى تقف وراء الهجوم، لكن بصمات الهجوم تشير إلى تنظيم "داعش" دولة الإسلامية فى العراق والشام التى تستهدف أبناء القضاء لإثارة الفتنة الطائفية".

وأصيب 15 شخصا على الأقل فى سلسلة التفجيرات بالعبوات الناسفة فى المدينة التى قال عبدول عنها كانت محاولة لإرباك الوضع قبل الهجوم.

وعلى أثر ذلك، عطلت السلطات المحلية فى المدينة الدوام الرسمى والمدارس، إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة كركوك من إحباط عملية "إرهابية" وتفجير سيارة مفخخة، بعد قتل واعتقال المنفذين بحسب مصدر أمنى.

وكشف المصدر أن "قوة من شرطة الطوارئ اشتبكت مع ثلاثة مسلحين فجر اليوم فى جنوب المدينة، ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين واعتقال آخر، فيما تمكن الإرهابى الثالث من الفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفجير السيارة المفخخة التى تركها الإرهابيون، بعد أن تبين أنها تحوى كميات من المواد المتفجرة وعبوات ناسفة".

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