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رونالدو يرفض الرد على اتصال هاتفي من بلاتر لتلقي إعتذاره

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رونالدو يرفض الرد على اتصال هاتفي من بلاتر لتلقي إعتذاره رونالدو يرفض الرد على اتصال هاتفي من بلاتر لتلقي إعتذاره

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إخبارية، اليوم (الأحد)، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، حاول الاعتذار للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تصريحاته المثيرة للجدل، إلا أن مهاجم ريال مدريد رفض الحديث معه.
> وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن بلاتر حاول «بشتى الطرق» الاتصال بكريستيانو للاعتذار له، لكن النجم البرتغالي رفض الحديث معه، إذ يعتبر الأمر منتهياً.

وأوضح المصدر أن بلاتر، إزاء عدم تمكنه من الوصول إلى كريستيانو، كان على ثقة من الالتقاء به في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، إلا أن الأخير لا ينوي حضور الحفل، وفقاً للصحيفة.
> و صرح بلاتر أخيراً بأنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو، مشيراً إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسؤولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013، والتي ضمت 23 لاعباً على رأسهم ميسي وكريستيانو.

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