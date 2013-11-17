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بالصور.. يهود يكتبون عبارات مسيئة للمسلمين بالقدس

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ذكرت صحيفة"هــاآرتس" الإسرائيلية أن مجموعة من اليهود قاموا بكتابة مجموعة من الكتابات المسيئة للمسلمين فى القدس على مقابرهم بواسطة "الإسبريه" فى إطار حملة "تدفيع الثمن" التى يقودها اليهود ضد المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن اليهود كتبوا عبارات "الموت للعرب" و"الانتقام" ورسموا نجمة داوود على مقابر المسلمين بالقرب من حديقة الاستقلال.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة القدس بدأت فى فتح التحقيق بالحادث للوقوف على الأسباب التى دفعت اليهود لفعل ذلك، وقالت فى بيان لها إنها ألقت القبض بالفعل على بعض الجناة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكتابات أصابت العرب بغضب شديد، وقاموا بإزالة الكتابات من على قبورهم، ويعانى المسلمون فى بلدات متفرقة من عمليات كهذه.


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