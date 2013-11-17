الانحناء والالتواء المفاجئ يسببان مشاكل بالعمود الفقرى

يعانى العمود الفقرى من العديد من المشاكل التى تقابله، والتى تسبب آلاما متعددة، نتيجة العديد من الالتهابات، منها ما يكون ناجما عن العيوب الخلقية كالاعوجاج أو المعاناة من الانزلاق الغضروفى، أو المعاناة من الالتهاب المفصلى لعظام الفقرات، وكلها عوامل تؤدى لنتيجة واحدة وهى إصابة العمود الفقرى، والمعاناة بسبب المشاكل المتعددة التى قد يقابلها وهذا ما يوضحه دكتور عدنان عوض الله، استشارى أمراض العظام قائلا إن أكثر ما يعانى منه المرضى نتيجة الإصابة بمشاكل العمود الفقرى، هى آلام أسفل الظهر، التى تسبب عددا من المشاكل نتيجة الانحناء والالتواء المفاجئ، الذى يقابل العمود الفقرى، وتكون نتيجة هذا الأمر تشنج العضلات ومن أكثر المشاكل الواردة، والتى تقابل العمود الفقرى هى الجلوس بطريقة غير صحيحة، مما يؤثر بالسلب على العمود الفقرى، كما أن الوزن الزائد قد يسبب عددا من التشنجات للعمود الفقرى.

وبجانب كل تلك المشاكل فتعد مشكلة هشاشة العظام من الأسباب الرئيسية التى تؤدى لمتاعب العمود الفقرى، والتى يقابلها العديدون ممن يكثرون من تناول المياه الغازية، التى تؤثر على الجسم وتسبب هشاشة بالعظام، تؤدى لعدد من المتاعب بالجسم لذا فهناك نوعان من العلاج الخاص بآلام العمود الفقرى ومشاكله، منها ما هو متعلق بالجراحة، أو علاج يتم تناول بعض الأدوية لتخفيف الآلام المتعلقة بالعمود الفقرى.