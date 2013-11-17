استعدادات بمطار القاهرة قبل سفر «منصور» للكويت للمشاركة في القمة «العربية الأفريقية»

شهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية كثيفة، قبل سفر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إلى الكويت، حيث يترأس وفد مصر في فعاليات القمة «العربية- الأفريقية» الثالثة، التي تبدأ فعالياتها اليوم.

وتحمل أعمال القمة «العربية- الأفريقية» شعار «شركاء في التنمية والاستثمار»، بحضور نحو 64 من قادة دول وحكومات الدول العربية والأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي «منصور» علي هامش القمة كلا من الرئيس الصيني «شي جين بينج» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وأكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لبحث مختلف قضايا المنطقة وسبل دعم علاقات التعاون.

وستبحث القمة ملف تحقيق المشاركة العربية الأفريقية من خلال بحث مختلف قضايا التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات الزراعية والأمن الغذائي، إضافة للقضايا والملفات السياسية مثل الأزمة السورية وعملية السلام بالشرق الأوسط والتطورات في القرن الأفريقي والصومال ومالي.