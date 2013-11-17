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فتح التحقيق في إتهام صاحب صيدلية للمباحث بتلفيق قضية سرقة كهرباء

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فتح التحقيق في إتهام صاحب صيدلية للمباحث بتلفيق قضية سرقة كهرباء فتح التحقيق في إتهام صاحب صيدلية للمباحث بتلفيق قضية سرقة كهرباء

 

المستشار هشام بركات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور محمد حسين عبدالقوي ،  صاحب صيدلية بميدان حلوان ضد مباحث كهرباء جنوب القاهرة  يتهمهم فيه بتحرير محضر سرقة كهرباء له منذ عام بقيمة 680 ألف جنيه،  رغم إفتتاح الصيدلية منذ شهر فقط،  حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 15517 لسنة 2013 عرائض النائب العام أكد أنه بتاريخ 23 إبريل 2013 تقدم بطلب لتقوية العداد مع سداد فواتير الكهرباء حتى تاريخه وأنه بتاريخ 17يوليو قام بعمل تجديدات بالصيدلية بناءاً على خطاب الإدارة الطبية بحلوان وتم إفتتاح الصيدلية بتاريخ 1أغسطس.

وأضاف أنه فوجئ بتاريخ 3سبتمبر بعمل محضر رقم 25/ح سرقة تيار كهربائي  بقيمة 680 ألف جنيه عن سرقة التيار منذ التجديدات وهو تقدير جزافي على أساس أن الصيدلية تعمل منذ عام من تاريخ المحضر رغم أنه لم يمضي عليها سوى شهر واحد وفقا للمستند المرفق بالبلاغ.

وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم بتظلمين للإدارة العامة لكهرباء جنوب القاهرة الأول بتاريخ 9 سبتمبر بعد سداد 25 ألف جنيه  كتقديم حسن النية للتصالح وتم رفضه، والثاني بتاريخ 22 أكتوبر بعد سداد 30ألف جنيه وتم قبوله وتخفيض المبلغ إلى 340 الف جنيه.

وطالب النائب العام بالتدخل لرفع الظلم الذي وقع عليه نتيجة التقدير الجزافي دون التحري عن حقيقة الواقعة.

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