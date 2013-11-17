الجابر قبل مواجهة النصر: عودته للمنافسة يضيف للكرة السعودية

عبر سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته بعودة النصر إلى المنافسة على صدارة مسابقة الدوري.

النصر احتل صدارة دوري عبد اللطيف جميل حتى الجولة السابقة، قبل أن يتعثر بالتعادل مع الاتفاق، ليخطفها الهلال بالفوز 1-0 على نجران.

ويلتقي الفريقان في الجولة العاشرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقال الجابر لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "اللقاء سيكون قويا، والكل يترقبه سواء من الهلال أو النصر"

وتابع "عودة النصر للانتصارات والمنافسة على الألقاب شيء طيب وإضافة إلى الكرة السعودية حتى على الهلال".

وأضاف "نستعد للقاء التاريخي، واحتلال الهلال للقمة منح اللاعبين قوة ودفعة معنوية للاستمرار في الصدارة".