الاتحاد السعودي ينفي تقليص عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا

نفى ياسر المسحل المدير التنفيذي لهيئة رابطة المحترفين السعودي وعضو لجنة الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقليص مقعد من مقاعد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا لتصبح ثلاثة مقاعد بدلا من أربعة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص عدد الفرق السعودية المشاركة في البطولة وذلك لتطبيق خطته بمشاركة ٢٣ اتحادا لتتسع رقعة المشاركة وتشمل عددا أكبر من الاتحادات المحلية.

ولكن المسحل قال لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لا صحة لما تم تداوله أن هناك تقليصا لعدد مقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا 2014 وكل ما يتداول مجرد تكهنات والقرار النهائي سيعتمد في الـ26 من الشهر الجاري"

وتابع "ستنال أعلى دولتين في غرب آسيا أربعة مقاعد، وقرار لجنة المسابقات الآسيوية سيصدر يوم 25 ليتم اعتماده من قبل المكتب التنفيذي."

يذكر أن الفتح والهلال والشباب والاتحاد يمثلون السعودية في دوري أبطال آسيا، وفي حال سحب المقعد سيستبعد الشباب بحكم ترتيبه حيث حل ثالثا خلف الفتح "حامل اللقب"، ووصيفه الهلال.